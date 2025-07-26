中職／為梅賽斯開心 平野惠一曝明星賽就曾聽他聊嚮往跳板其他職棒

統一獅隊一夕失去重要戰力洋投梅賽斯，在台灣的最後一戰成為中職明星賽，在明星隊總教練平野惠一麾下效力，平野今天也透露，明星賽與他聊天時就知道，他嚮往挑戰其他國家職棒，為他有這樣的機會感到開心。

梅賽斯擁有7年日本職棒資歷，履歷表相當華麗，本季為獅隊出賽14場，拿下6勝3敗、防禦率2.57，獅隊直到昨天賽後才知道他被南韓職棒英雄隊挖角的消息，來慰留都來不及，合約已經完成。

梅賽斯原訂明天升上一軍先發，但如此一來，獅隊將有15天少一名洋投可用，考量之下決定放棄此計畫，他已不會再披獅袍出賽，在台灣的最後一戰就是明星賽。

平野惠一表示，「明星賽時有和他聊天，有聽他說想回日本職棒、挑戰其他國家職棒，去韓國也算完成他的願望，為他感到開心，希望他未來不管在哪個國家都有更好發展。」至於兩人對話使用的語言，平野笑說：「他日文不錯喔！」

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