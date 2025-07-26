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中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞…「餅總」請球團加快腳步

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中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞餅總請球團加快腳步

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
梅賽斯。聯合報系資料照
梅賽斯。聯合報系資料照

中信兄弟隊今天公布兩名洋投陣容補強，去年在總冠軍賽遭到兄弟擊潰的統一獅隊，雖手握季後賽門票，洋將陣容也存在隱憂，總教練林岳平今天一公布就是震撼彈，陣中表現較穩的洋投梅賽斯，已經被南韓職棒英雄隊買走，明天的先發也直接取消，改由布雷克休4天登板。

林岳平表示，昨天賽後收到梅賽斯被買走的消息，下周就要離台，雖然還能再投明天的比賽，但這樣一來洋將異動，有15天的空窗期，因此決定不讓他再登板，改成布雷克。

至於在二軍持續待命中的衛蘭德，在明星周就已經表達要退休，林岳平表示，昨天賽後突然收到梅賽斯的消息後，有請球隊再次慰留、交涉，「跟他說現在機會出現了，要不要再次考慮，但他還是選擇退休。」

林岳平表示，球隊持續物色洋將，原本是要填補衛蘭德二軍的位置，但現在一下少了兩人，「這次比較突然，會請球隊加快腳步。」

林岳平坦言，梅賽斯離隊消息，一直都沒有風聲，「連他經紀公司都不知道，是他美國經紀公司在處理，我們直到昨天才得知消息。」獅隊連慰留機會都沒有，就折損重要戰力。林岳平也不諱言，出乎意料，「沒想到是他（被挖走），因為他剛從日職離開，想說應該不會那麼快被注意到。」

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林岳平 布雷克 統一獅

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