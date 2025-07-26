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中職／林威助後無人選穿 兄弟新洋投柯威士披上24號黃衫

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
柯威士（William Cuevas）選穿24號球衣。圖／中信兄弟隊提供
柯威士（William Cuevas）選穿24號球衣。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天公布兩位新洋投，其中柯威士（William Cuevas）選穿24號球衣，這是自從兩屆冠軍教頭林威助後再有人穿上兄弟24號球衣。

柯威士具備3季大聯盟資歷，分別在紅襪、老虎隊升上大聯盟，2019年轉往韓職發展，今年已是在韓職的第7季，累積55勝45敗、防禦率3.93。

他在2023年曾短暫回到美職體系，與道奇隊簽下小聯盟合約，6月回歸巫師隊，該季投出12勝0敗、防禦率2.60的不敗數據，但今年出賽18場成績相當慘烈，只取得3勝10敗、防禦率5.40，7月11日遭到解約，進入中職球隊視線。

柯威士來到兄弟陣營，選穿24號球衣，而前一位使用這個背號的選手，正是在台灣大賽率隊打下2冠、8勝0敗的林威助。另一位洋投韋禮加（Jesus Vargas），則是選穿89號球衣。

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韓職 大聯盟 林威助

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