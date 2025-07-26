聽新聞
0:00 / 0:00
中職／林威助後無人選穿 兄弟新洋投柯威士披上24號黃衫
中信兄弟隊今天公布兩位新洋投，其中柯威士（William Cuevas）選穿24號球衣，這是自從兩屆冠軍教頭林威助後再有人穿上兄弟24號球衣。
柯威士具備3季大聯盟資歷，分別在紅襪、老虎隊升上大聯盟，2019年轉往韓職發展，今年已是在韓職的第7季，累積55勝45敗、防禦率3.93。
他在2023年曾短暫回到美職體系，與道奇隊簽下小聯盟合約，6月回歸巫師隊，該季投出12勝0敗、防禦率2.60的不敗數據，但今年出賽18場成績相當慘烈，只取得3勝10敗、防禦率5.40，7月11日遭到解約，進入中職球隊視線。
柯威士來到兄弟陣營，選穿24號球衣，而前一位使用這個背號的選手，正是在台灣大賽率隊打下2冠、8勝0敗的林威助。另一位洋投韋禮加（Jesus Vargas），則是選穿89號球衣。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言