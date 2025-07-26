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中職／兄弟再簽約2洋投！ 新聞稿已開示「一軍規畫無德保拉」

中職／兄弟簽約2洋投柯威士、韋禮加 新聞稿已開示一軍規畫無德保拉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊今天公布洋投簽約消息，簽下柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊今天公布洋投簽約消息，簽下柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas）。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天公布洋投簽約消息，簽下柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas），領隊劉志威表示，「團隊今年洋投面臨傷兵較多的狀況，補上兩位委內瑞拉籍的投手，期待藉由兩位的豐富經驗，補足團隊洋投戰力的輪替陣容，並在內部良性競爭下，全力為接下來的賽事奮戰。」

兄弟目前一軍共用5洋投，包括黃博多、李博登、羅戈、德保拉，以及已經因傷註銷的勝騎士，雖在6月5日公布簽下黃勝（Nolan Watson），但遲遲未能準備到位。

兄弟今天一口氣公布兩位洋投簽約消息，與2位委內瑞拉籍洋投柯威士與韋禮加完成簽約，未來將披上黃衫24號與89號成為猛象軍團的新成員。

現年34歲的柯威士，出身於委內瑞拉，2008年與波士頓紅襪隊簽約進入美職體系，並在2016於紅襪隊登上大聯盟，3年大聯盟生涯，留下13場出賽、防禦率8.06的成績單。2019年柯威士轉戰韓國職棒，7年生涯149場比賽皆為先發，繳出55勝45敗、防禦率3.93的好成績，不僅參與過韓職明星賽，更在2023年寫下單季12勝0敗的鬼神紀錄。

另一位同樣出身於委內瑞拉的韋禮加，現年26歲，美職體系最高曾在3A留下出賽紀錄，近年來則是轉戰墨西哥聯盟，加入黃衫軍後，也開啟個人的亞洲棒球之旅。此外，韋禮加更是在去年2024世界棒球12強超級循環賽中，扛下委內瑞拉隊對上美國隊的先發重任。

在柯威士與韋禮加加入團隊後，能夠補上近期投手群傷兵的狀況，也讓整體洋投輪替戰力可以更上一層樓，兩位也將與羅戈、黃博多以及李博登為接下來的賽事持續「進化」。

至於德保拉，球團表示，他將與勝騎士共同留在二軍接受治療，期待兩位能夠早日康復，儘速回到賽場上，繼續與黃衫兄弟們奮戰。

中信兄弟隊今天公布洋投簽約消息，簽下柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas）。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊今天公布洋投簽約消息，簽下柯威士（William Cuevas）與韋禮加（Jesus Vargas）。圖／中信兄弟隊提供

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勝騎士 世界棒球12強

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