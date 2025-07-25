中職／詹子賢生子後奪MVP有不同意見 「我覺得是阿坤」

中信兄弟隊今天以5：0擊敗統一獅隊，戳破獅隊在超人力霸王主題日的11戰全勝、100%勝率神話，單場MVP詹子賢生子後好運到，賽後受訪第一句話也是「真的是比較好運」。

獅隊洋投蒙德茲延續他的招牌不準特色，先發5局已用104球，被敲6安打、失3分（責失1分），有7次三振、3次保送。

詹子賢成為今天蒙德茲最搞不定的打者，第2局先是他的安打開路，兩出局後進占三壘，靠曾頌恩安打跑回兄弟第1分，第3局則是滿壘、兩出局時輪到他的打席，安打送回兩分打點。

詹子賢7月21日剛當爸爸，迎接兒子報到，被問到睡得好嗎？直率回應：「這幾天睡得滿好，因為我兒子在台中，我在台北。」他也說這幾天都是靠太太拍照給他看，滿期待可以回去看兒子。

詹子賢獲選單場MVP，但他有不同意見，「我覺得今天MVP不是我、是阿坤（江坤宇），救那麼多顆，守備本來就是兄弟傳統，阿坤守備真的做得很好。」

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