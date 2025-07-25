中職／李博登開心破獅隊神話 兄弟教頭：超人力霸王站在我們這邊
統一獅隊超人力霸王主題日的100%勝率，今天遭到中信兄弟隊5：0攻破，兄弟教頭平野惠一也知道獅隊這項不敗神話，「今天超人力霸王站在我們這邊，是我們隊友。」
兄弟洋投李博登前3場先發都在洲際棒球場，苦吞0勝2敗，今天首度踏進室內投球，在台北大巨蛋先發6局，僅被敲4安打、無失分，投出來台後最精采的一戰，拿下生涯首勝。
李博登表示，每周持續調整，有時碰到因雨延賽或是輪值休得較久，在調整上不是那麼容易，自己前兩場出賽完全沒能替球隊貢獻，很開心今天可以找到自己節奏。對於首度踏進室內投球是否有助於表現？李博登認為不好說，但肯定的是室內的濕度沒有那麼高，「加上今天氛圍營造很好，也讓我更有動力去表現。」
獅隊本周末在台北大巨蛋舉辦超人力霸王主題日，過去在2018、19、21、24年這項主題日累積11戰全勝，是握有不敗傳說的超強主題日，今年首場比賽就吞下隊史在這項主題日的第一敗。
李博登並不知道超人力霸王，「但滿酷的，讓比賽同時還是一場秀。」得知自己這一勝打破獅隊的不敗神話，他笑說：「很開心可以辦到。」
平野惠一自承是超人力霸王粉絲，「知道之前獅隊這個主題日11連勝，今天超人力霸王站在我們這邊、是我們隊友，因為我很喜歡超人力霸王 ，所以不能輸。」談到兄弟延續上半季吃定獅隊的基調，平野則說：「他們是上半季冠軍，我們還是挑戰者的角色。」
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