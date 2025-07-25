中職／詹子賢「爸」氣猛打 兄弟戳破獅隊超人力霸王不敗神話

統一獅隊超人力霸王主題日的100%勝率，今天遭到中信兄弟隊5：0攻破，詹子賢3安打、貢獻2分打點，洋投李博登先發6局無失分，拿下中職生涯首勝。

李博登前3場先發都在洲際棒球場，苦吞0勝2敗，今天首度踏進室內投球，在台北大巨蛋先發6局，僅被敲4安打、無失分，投出來台後最精采的一戰。

獅隊洋投蒙德茲延續他的招牌不準特色，先發5局已用104球，被敲6安打、失3分（責失1分），有7次三振、3次保送。

生子後的詹子賢，成為今天蒙德茲最搞不定的打者，第2局先是他的安打開路，兩出局後進占三壘，靠曾頌恩安打跑回兄弟第1分，第3局則是滿壘、兩出局時輪到他的打席，安打送回兩分打點。

兄弟第6局宋晟睿保送上壘後，張仁瑋敲二壘打，攻下兄弟的第4分；第9局王威晨在一出局、一二壘有人時代打，敲出安打建功，擴大為5：0領先。

超人力霸王主題日過去在2018、19、21、24年舉辦，獅隊累積11戰全勝，是握有不敗傳說的超強主題日，今年首度搬到台北大巨蛋上演，結果吞下隊史在這項主題日的第一敗。 統一獅隊的超人力霸王主題日，過去4屆、累積11戰全勝，今天首度吞下敗績。圖／統一獅隊提供

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