中職／兄弟作客+最強主題日 獅隊二度「攻蛋」首戰吸17711人

統一獅隊再度前進台北大巨蛋擔任主場球隊，今天首場賽事吸引1萬7711人進場，相比獅隊前次「攻蛋」任何一場都高。

獅隊今年共在大巨蛋進行6場主場賽事，首波為4月11到13日面對味全龍隊的3連戰，票房踢到鐵板，3場分別9210、13742、10230人進場，合計3萬3182人。

今天起的3連戰，是獅隊本季最後一次例行賽在大巨蛋作東，安排歷年最強超人力霸王主題日，加上對戰人氣球隊兄弟，尋求反轉前次的冷清票房，今天首戰就開出不錯票房，湧入1萬7711人進場。

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