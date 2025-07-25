U12世界盃／微笑力量！鍾定栩扛開幕戰險失眠 壓制古巴有心法

中華隊在U12世界盃少棒賽開幕戰以6：3擊敗古巴隊，先發投手鍾定栩3局失1分的好投穩定軍心，而能夠化解危機的關鍵，他說：「告訴自己要微笑，大膽投每一顆。」

中華隊打線前3局就攻下6分，而鍾定栩2局上、3局上都遇到古巴隊連綿攻勢，但都以三振凍結壘包，最終繳出3局被敲4支安打、失1分，另有7次三振、1次四壞保送的成績。

鍾定栩表示，得知自己擔任先發投手時有點嚇到，「本來以為教練會讓我丟最後一個，結果是第一個。晚上睡不著，跟室友聊天到很晚。」

中華隊總教練章子健則表示，根據情蒐資料，古巴隊對於變化球掌握度比較弱，所以教練團討論後決定由鍾定栩先發，「他球速有一定水準，變化球控制也滿好的。」

鍾定栩也說，古巴隊面對速球都跟得很好，「也打得很好，想說如果他們碰得到，那就換變化球。」

開幕戰能夠擊敗強敵，章子健先感謝台灣球迷在電視機前以及現場為U12小將加油，「大家都有扛住壓力，先發投手表現突出，中心打線也有發揮，全隊凝聚力會影響每一場比賽。」 2025年U12世界盃少棒賽開幕戰，中華隊先發投手鍾定栩。圖／中華棒球協會提供

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