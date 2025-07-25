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U12世界盃／中華小將贏了！開幕擊敗古巴 鍾定栩先發3局屢拆彈

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025年U12世界盃少棒賽開幕戰，中華隊第四棒陳啟盛。圖／中華棒球協會提供
2025年U12世界盃少棒賽開幕戰，中華隊第四棒陳啟盛。圖／中華棒球協會提供

2025年U12世界盃少棒賽今天開打，中華隊在開幕戰對上強敵古巴隊，靠著前段打線串連出攻勢，讓古巴大砲的反擊不影響戰局，以6：3拿下勝利，在預賽首戰取得開門紅。

中華隊開賽攻勢連連，首局開路先鋒胡誠恩敲安後，靠著投手犯規、失誤上到三壘，鍾定栩的滾地推進先馳得點。

2局下則是2出局、二三壘有人時，李權恩敲出滾地球，結果古巴投手裴瑞茲接球後沒有傳向一壘，想自己踩壘卻又未全速衝刺，讓李權恩跑出內野安打，中華隊進帳2分，裴瑞茲也被換下場。

3局下中華隊更是在陳啟盛觸身球後，李秉容、古夢杰連續安打形成滿壘，謝承濬的深遠二壘安打一棒敲回2分打點，黃宇謙再補上高飛犧牲打敲回此局第3分、中華隊第6分。

中華隊投手群不是沒遇到危機，先發投手鍾定栩在2局上2出局後被連敲2安，但用三振凍結壘包，3局上雖然1出局被攻佔滿壘，被古巴四棒塞貢多（Garcia Segundo）敲出安打丟掉1分後，又用三振拆彈。

4局上接手的陳啟盛也是2出局後出現保送、安打危機，但用三振下莊，5局上則是在1出局、一壘有人時對決塞貢多，結果被敲出一發兩分砲。

最終鍾定栩先發3局被敲4支安打失1分，另有7次三振，陳啟盛則是2.1局被敲3支安打失2分、4次三振，吳尚澄在6局上接手0.2局1K、1保送，無失分驚險守成。

中華隊預賽與古巴及日本、墨西哥、澳洲、德國同處A組，今天贏球後與日、墨同為1勝0敗並列第一，分組前三名可取得晉級複賽資格，三隊間的對戰成績帶入複賽；複賽採取交叉循環賽，前兩名進行冠軍戰、第三、四名打季軍戰。

2025年U12世界盃少棒賽開幕戰，中華隊李權恩跑出關鍵內野安打。圖／中華棒球協會提供
2025年U12世界盃少棒賽開幕戰，中華隊李權恩跑出關鍵內野安打。圖／中華棒球協會提供
2025年U12世界盃少棒賽開幕戰，中華隊先發投手鍾定栩。圖／中華棒球協會提供
2025年U12世界盃少棒賽開幕戰，中華隊先發投手鍾定栩。圖／中華棒球協會提供

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