首屆高林盃青棒賽玉里開打 宜花東6隊參賽

第1屆高林盃青棒邀請賽今天在花蓮玉里高中棒球場開打，共有來自宜花東5校6隊參賽，主辦單位高林文化創意基金會期盼延續過去巨蛋盃精神，協助東部棒球發展。

主辦單位發布新聞稿表示，2000年首屆巨蛋盃大專乙組棒球賽，吸引39支隊伍參加、盛況空前，一開始限大專院校以科系報名為主，後來球隊過多，改成各校代表隊參加，比賽場地也由社子島棒球場移往至龍潭棒球場舉行，當時主辦單位是高樂登實業有限公司（高林運動的前身）及巨蛋網，自第9屆開始由高林運動有限公司接手主辦，巨蛋盃舉辦14屆後停辦。

巨蛋盃停辦歷經12個年頭後，高林運動邀請高林文化創意基金會，一起為東部青棒孩子們舉辦高林盃青棒邀請賽，宜花東地區的青棒隊是國家代表隊重要搖籃之一，而大多數青棒球隊都在西半部，賽事也以西部舉辦較多，東部學校前往比賽除了舟車勞頓，交通食宿費用更是壓垮參與校外競賽的最後一根稻草。

高林重視台灣東部的棒球養成，特地在東部中間位置的花蓮縣玉里鎮舉辦「高林盃青棒邀請賽」，讓偏鄉球員有更多比賽機會，增加實戰經驗；期望藉拋磚引玉行動，激起各界的支持與響應，一起為東部的孩子創造完整的棒球環境。

此次共有宜花東5校6隊參加比賽，分別是玉里高中藍隊、綠隊、台東體中、成功商水、羅東高工及花蓮體中，賽事將進行至28日。

另外，也邀請長期支持的火星人運動發展協會，一起提供球員運動防護資源，除16場賽事都有防護員陪同外，在比賽空檔，球員可參加運動防護課程，加強自我防護觀念，降低運動傷害。

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