U12世界盃少棒賽開幕 黃偉哲宣布9天賽事開始

第8屆U12世界盃少棒錦標賽今天下午在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行開幕典禮，台南市長黃偉哲宣布比賽開始，中華民國棒球協會理事長辜仲諒期望台灣小將為國爭光。

第8屆U12世界盃少棒錦標賽今天起在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場、副球場開打，來自世界12國代表隊將在為期9天賽事中，角逐世界少棒的最高榮耀，下午在少棒主球場舉行開幕典禮。

辜仲諒致詞表示，此次參賽的12支隊伍，經過許多挑戰才能來到台南比賽，很期待接下來有許多精彩比賽可以欣賞。

辜仲諒說，雖然他身兼世界棒壘總會執行副會長，當然要為所有球隊加油，但也有一點點偏心，希望台灣小將們能全力為國爭光，不要辜負家長、學長還有全台灣球迷加油，也感謝台南提供這麼好的比賽場地，讓每個小朋友都能盡心盡力，為自己的國家爭取最高榮耀。

黃偉哲表示，台南亞太國際棒球訓練中心是總統賴清德擔任台南市長時規劃，現在已經完成整體2個成棒球場、2個少棒球場、3個練習場，讓國內外選手能有最佳的練習及比賽體驗，他代表台南這座城市歡迎來自各國嘉賓，也希望所有選手都能有好表現。

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