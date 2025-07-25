中職／魏碩成27日扛先發 平野惠一盼把握洋投不在機會
中職中信兄弟今天起與統一獅隊3連戰，27日預計派出本土投手魏碩成先發，總教練平野惠一表示，洋投勝騎士、德保拉不在，「對魏碩成是很好的機會、希望他可以加油。」
兄弟昨天與富邦悍將比賽1局打完因雨保留，兄弟昨天先發洋投為黃博多（Humberto Castellanos），兄弟今天起在台北大巨蛋與統一7-ELEVEn獅隊打3連戰，被問起黃博多本週是否有機會再登板，總教練平野惠一表示，還在考慮中、但可能是按照輪值走。
兄弟今天先發投手為李博登（BrandonLeibrandt），明天先發投手為本土投手鄭浩均，平野惠一表示，按照輪值安排，27日的先發投手將是本土投手魏碩成。
魏碩成前一場一軍先發為6月19日對味全龍隊，5局投出6次三振、無失分，拿下個人本季首勝，本季目前為止在一軍先發出賽3場。
平野惠一表示，洋投勝騎士（Mario Sanchez）、德保拉（Jose De Paula）都不在一軍，對魏碩成來說是很好的機會，希望魏碩成可以加油、往好的方向調整，如果洋投都在的話，說不定就沒能有這樣的機會。
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