中職／兄弟先發1棒沒固定 平野惠一點名宋晟睿、岳政華

中職中信兄弟目前為止本季已經有11人扛過先發1棒，總教練平野惠一表示，當然希望可以固定下來，也說出心目中1棒需要具備的條件，點名如果宋晟睿、岳政華可以勝任，應該可以讓對手很困擾。

兄弟隊本季有11人打過先發第1棒，其中目前為止宋晟睿、張志豪、岳政華擔任先發1棒的打數最多，今天與統一7-ELEVEn獅隊比賽則是由張仁瑋擔任先發1棒。

兄弟總教練平野惠一坦言，如果可以固定下來當然很好，開路先鋒第1棒的角色上壘率很重要，目前觀察下來，還沒有一個真的做這麼好的球員。

平野惠一表示，如果單從數據上看、有人或許會覺得不錯，但重要的還是比賽內容，不是只有看打擊，狀況不好的時候，稱職的第1棒還是可以靠著選球保送上壘，或者發揮推進壘上跑者、消耗投手用球數等功用。

被問起心目中開路先鋒的人選，平野惠一點名宋晟睿、岳政華，平野惠一表示，兩人都具有腳程、也有長打能力，如果可以做得好，應該會成為讓對手很困擾、討厭的第1棒。

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