中職／潘武雄客廳特訓 兩個兒子都解鎖超人力霸王主題日開球
統一獅隊超人力霸王主題日首度搬到台北大巨蛋，打擊教練潘武雄的小兒子緯宸賽前為賽事開球，大兒子、小兒子都曾在這項獅隊歷年最強主題日開球，潘武雄笑說：「對他們來說，是滿好的回憶，他們都知道每個角色叫什麼名字。」
潘武雄的大兒子已經3度開球，包括1次父親節、1次超人力霸王以及1次引退賽，這回首度輪到小兒子，賽前一家人聚在場邊，潘武雄點評起兩個兒子的球技，哥哥是爆發力比較好，弟弟是協調性比較好。
5歲小兒子個性活潑好動，潘武雄笑說：「比葛格還進化，今天特地還叫他睡午覺，怕他暴走。」這次開球前，父子倆在家裡客廳有先練習過，「但不知道人多時會怎樣，希望他不會怯場。」
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