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中職／悍將7月牛棚藍色炫風 富藍戈展開「零的領域」
富邦悍將洋投富藍戈上半季雖然有些不穩，開季至今累積5次救援失敗寫下生涯新高，然而7月防禦率維持在「零的領域」，招牌火球狂飆仍暫居本季「速球王」。
富藍戈在2022年加入悍將的第一年就以161公里球速改寫中職紀錄，接著2023年160公里、2024年159公里都是該季聯盟最速紀錄，今年至今有兩場比賽投到最快158公里，仍是本季全中職最快球速。
加入中職後持續以火球占據排行榜，富藍戈說：「這是我一直在努力的方向，每天都有在重訓室不斷訓練、不斷去維持。」
7月的悍將牛棚整體防禦率僅1.73是六隊最優，其中富藍戈更是7場出賽、8.2局僅失1分非責失，被上壘率僅0.58，富藍戈表示，過去自己對於防禦率會很在意，「一上場就想要三振打者，但現在投起來比較順暢，心態、壓力沒那麼大。」
一部分也是因為角色轉換到中繼，富藍戈知道自己後面還會有人接手，「但如果自己的防禦率有好表現，對大家都是好事，後面上來的人壓力也不會那麼大。」
富藍戈認為，現在悍將牛棚大家都有共識，「想要贏球，每個人發揮自己的能力，把可以做的貢獻給球隊。」以他自己為例，在球隊有需要投跨局時，自己也會在25球內想辦法去好好做到。
回顧上下半季的差異，富藍戈認為，上半季球隊整體戰績比較低迷，自己出賽的機會沒那麼固定，現在球隊下半季狀況越來越好，自己上場投球的機會也變多，「只要需要我就是全力以赴。」
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