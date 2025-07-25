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中職／洋投在可能沒有的機會 平野惠一盼魏碩成能把握

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
兄弟隊投手魏碩成週日將相隔38天再於一軍先發。 聯合報系資料照
兄弟隊投手魏碩成週日將相隔38天再於一軍先發。 聯合報系資料照

中信兄弟隊本周末在台北大巨蛋面對統一獅隊，首戰推出洋投李博登，明天鄭浩均把關，周日則由左投魏碩成相隔38天再於一軍先發，總教練平野惠一期待他好好把握機會，直言這是現在勝騎士不在、德保拉不在才能降臨的機會，「希望他可以加油。」

兄弟昨天在新莊棒球場面對富邦悍將隊，先發投手黃博多只投1局、12球就形成保留比賽，是否有可能在本周再度登板？平野惠並未排除可能性，他表示，有在討論中。

此外，兄弟前一次單周5戰已是6月17到22日，相隔一個月才再度碰到需要單周排出5先發的狀況，本周已陸續推出羅戈、黃博多，媒體好奇周日一戰先發投手，平野揭曉答案，「小碩，他人也在這邊喔！」

魏碩成前一次一軍先發已是6月19日，當時先發5局無失分，技壓5局失3分的味全龍隊徐若熙。平野坦言，「現在勝騎士不在、德保拉也不在，這是他的機會，如果這幾個洋投都在，可能就不會有這樣的機會，希望他可以好好加油。」

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勝騎士 德保拉 富邦悍將

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