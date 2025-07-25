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中職／連3季雙位數救援並肩神獸 陳冠偉：還是會緊張

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊終結者陳冠偉9局上場關門。記者余承翰／攝影
味全龍隊終結者陳冠偉9局上場關門。記者余承翰／攝影

味全龍陳冠偉今年已經拿下11次救援成功，追平去年的一半，也寫下連3季雙位數救援成功，追平傳奇守護神凱薩寫下的隊史紀錄，生涯56次救援成功也是隊史次高，陳冠偉面無表情地說：「其實每一場上去都還是會緊張。」

龍隊隊史曾經連續球季取得雙位數救援成功的僅有1996到1998年的凱薩，更是29次、20次、26次救援成功的連續「20救援」誇張成績，累積75次救援成功至今仍是龍隊隊史最高。

陳冠偉從2022年逐步扛起關門任務，2023年起14次、22次救援成功，今年也有望跨越連兩年「20救援」，生涯至今56次救援成功都在龍隊拿下，隊史僅次於凱薩，聽到凱薩紀錄，陳冠偉說：「他比較厲害，能夠到20次（救援）不簡單。」

陳冠偉自己是靠著賽前情蒐報告、每天檢視身體狀況，讓自己在緊張中持續繳出穩定成績，他認為：「比較重要是瞭不瞭解自己當天身體狀況，可以、不可以控制的要去分清楚，在關鍵時刻比較好決定球種、位置。」

像是今年球季陳冠偉就有一項改變，每九局三振率6.53是生涯新低，然而被上壘率0.73卻也是生涯最優，他表示，比賽中會感受自己的狀況，跟捕手討論後去決定配球方式，到目前看來，主要是讓對手打不好為主。

「今年揮空率也比較低。」陳冠偉說，所以比較要求自己把位置、角度投好，讓打者去揮棒，加上視覺上的差異，讓對方不好掌握，「能夠三振對隊友防守的壓力還是比較小一點，所以訓練時還是會調整，想辦法讓球質、控球更好。」

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陳冠偉 味全龍

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