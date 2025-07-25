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中職／聽見Let’s go Franco！富藍戈很有感 榮耀家族差點落淚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將球迷喊出「Let’s go Franco！」加油聲，富藍戈聽到了。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將球迷喊出「Let’s go Franco！」加油聲，富藍戈聽到了。圖／富邦悍將隊提供

「Let’s go Franco！」最近幾周富邦悍將隊球迷開始自主喊出的加油聲，確實傳到富藍戈（Enderson Franco）的耳中，甚至他爸媽也在現場，聽到家族的名字在異地飄揚，為自己的兒子感到榮耀。

「很開心。」富藍戈表示，這些加油聲自己都有聽到，還聽到有球迷喊西文版的「Vamos Franco」，感覺像是回到委內瑞拉打球的時光，「很開心，也有一股力量支援著自己的感覺。」

特別的是，富藍戈的爸媽上周來台，每場在新莊的賽事都沒錯過，自然也聽到這些聲音，富藍戈的父親在賽後跟他說：「為聽到那麼多球迷喊著我們家族的姓，很光榮，尤其又是在不同的國家。」

今年是富藍戈旅外以來爸媽第一次來看球，2022年開始旅台時，富藍戈尚未取得居留證，不方便幫爸媽辦理簽證，第二年則是父親手上有筆生意走不開，第三年本來要來但是爸爸身體不適，直到今年才終於到了哥倫比亞波哥大的台灣辦事處申請到簽證。

「每一年說要邀請他們來，都遇到事情耽擱。」富藍戈解釋，就連先前旅美時也卡在簽證，升上大聯盟想再申請卻遇到疫情，後來到韓職發展同樣是疫情卡關，「2021年要來韓國的機票都買好了，但要飛之前一周，另一隊洋將父母在韓國感染新冠過世，所以父母覺得危險，就沒去了。」

而爸媽第一次在國外看自己投球就是在新莊棒球場，富藍戈當天投完之後朝著他們坐的位置打招呼，「當下快要喜極而泣，因為可以有家人陪伴又在異鄉，有這個機會展現自己的能力，很開心。」

富藍戈從小接觸棒球，媽媽當時還是銀行行員，但為了能夠每天帶他去練習，毅然決然辭掉工作，「家人非常支持我打球，加上父親的工作也穩定。」

富藍戈的父親是在家族事業中工作，經商範圍包括汽車零件、二手車、飲用水、樹薯，後來因為富藍戈進入職棒創立運動品牌「Franco」，也交給家族經營，未來是否有機會在台灣看到他穿上自家品牌的衣服？富藍戈笑說：「不是不可能喔。」

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