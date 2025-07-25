中職／手腕傷勢是否下二軍坦言為難 陳傑憲：我還有用啊！

統一獅隊長陳傑憲手腕發炎，暫時仍留在一軍出賽，總教練林岳平形容以「與傷共存」方式養傷，陳傑憲坦言，以自己個性，如果還能幫助球隊，當然會想留在球隊，「我覺得我還有用處啊！」

陳傑憲今天參與賽前練打，談到傷勢狀況，他表示前幾天獲得休息，今天疼痛感一定是有比較好。他在上半季後段就有左手腕傷情，這回換成右手腕，陳傑憲認為其中應有關聯，「那時會去保護左手，身體很聰明，會去互相cover，疲勞久了下來就變傷。」

陳傑憲留在一軍養傷，外界好奇是否考慮降下二軍完整休息再回歸，陳傑憲對此坦言為難之處，「如果還能用我剩下的技能，這也是幫助球隊的方法，但換個角度當然也會想，如果換個健康的人會不會比較好。」

陳傑憲透露，林岳平有與自己討論是否降下二軍的問題，「以我的個性不可能想要下去。」他認為傷勢沒到那麼嚴重，還能在場上發揮功能，「如果可以對球隊有幫助，當然會想留在球隊，我覺得我還有用處啊。」

陳傑憲也說，下周會進行治療，看醫院評估要休幾天、治療幾天，教練那邊也會斟酌考慮，「如果總教練希望我下，我尊重他，畢竟他是扛球隊勝負的人。」

至於閒不下來的他這幾場休兵都在幹嘛？陳傑憲笑說：「喊聲啊！製造氣氛，這幾場還蠻好玩的，尤其在幫安可加油。」

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