中職／張翔擋球膝蓋韌帶受傷 餅總靜待MRI「盼不嚴重」
統一獅隊今天陣容異動兩人， 其中捕手張翔在前場出賽擋球出現傷情，照過超音波後確認為膝蓋內側韌帶損傷，還要等待MRI確認詳細狀況。
獅隊今天降下張翔、許哲晏，升上王鏡銘、李丞齡。林岳平表示，張翔照過超音波後已經確認有受傷，但傷到什麼程度，要再看MRI確認，了解結構是否有損壞。
對於張翔的傷病史，林岳平透露先前是有偏頭痛，但要說運動傷害，這次膝蓋應該是最嚴重的，但也強調：「先等報告，還不曉得多嚴重，希望是不要那麼嚴重，畢竟前面有個林靖凱。」
許哲晏則因長時間在一軍替補，林岳平表示：「他的出賽機會較少，不好調整，先讓他做個輪替，也許10天後就會回來。」
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