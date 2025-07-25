中職／室外2場地被「瑞恩」完封 悍將龍之戰也延賽

隨著台灣棒球在世界棒球12強賽中一舉奪冠，並順利晉級2026年經典賽，讓職棒熱度持續飆升。除了球員們展現精湛實力，球場上的應援文化也越來越多元，尤其是「韓式應援」掀起一波熱潮。今年，已有多達12位韓籍啦啦隊成員來台加盟，為賽場注入全新活力與熱情。而談起中華職棒啦啦隊的起點，統一獅無疑是先驅者。 如今，啦啦隊的角色早已超越賽事點綴的功能。在球場邊，她們以節奏鮮明的應援、強大的舞台魅力，牽引觀眾情緒、拉近球迷與選手的距離，更成為帶動票房與周邊銷售的重要力量。

2025-07-25 16:40