中職／室外2場地被「瑞恩」完封 悍將龍之戰也延賽
中華職棒今天兩場戶外球場賽事都宣告延賽，繼桃園棒球場的台鋼雄鷹、樂天桃猿之戰被「瑞恩（Rain）」完封後，天母棒球場的富邦悍將與味全龍之戰同樣受到雨勢影響，將延期至補賽周，原場地舉行。
中華職棒先前公告，台鋼雄鷹與樂天桃猿賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將延至補賽周，原場地樂天桃園棒球場進行補賽。
另一場在天母棒球場的賽事，現場雨勢雖然不到非常大，但持續的降雨難以進行賽事，拿莫．伊漾一度走到場上感受雨勢，最終仍宣告賽事將延期；今天中職三地賽事，只剩下在台北大巨蛋的中信兄弟與統一獅隊有望正常舉行。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言