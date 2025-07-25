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中職／陳傑憲採「與傷共存」治療 餅總笑答：如果處得不錯⋯

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊陳傑憲。 聯合報系資料照
統一獅隊陳傑憲。 聯合報系資料照

統一獅陳傑憲手腕發炎，持續板凳待命，總教練林岳平表示，他的傷勢處於「無法及時好、但也不是很糟糕」的狀態，目前先讓他留在一軍，擔任替補，以「與傷共處」的方式養傷，林岳平苦笑說：「如果相處不錯，他就可以先發。」

林岳平指出，陳傑憲的傷勢與先前任何一次傷情無關，單純是長期在比賽累積，已經照過MRI，有發炎，但結構性沒有問題，不到脫離戰線的程度。

「先讓他共存調整，」林岳平表示，陳傑憲可以代跑、代守，少量的打擊也能負擔，這波系列賽結束後再看看能不能增加強度，雖然讓他完全休息也可以，但考量休息之後還要重新調整，才決定採取目前的方式，也會打增生治療，看看後續狀況是否會好轉。

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陳傑憲 林岳平 統一獅

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