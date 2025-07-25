U-12世界盃棒球賽開打 創見資訊再度力挺

創見資訊長期投入青少年體育賽事推廣，致力於培育未來運動人才。今年暑假，第八屆 U-12 世界盃棒球賽（WBSC U-12 Baseball World Cup）自今日至8月3日在台南亞太國際棒球訓練中心熱血開打，來自世界各地的12支代表隊小將齊聚一堂，透過揮棒、投球與守備，展現堅韌與拚戰精神，全力以赴爭取國際榮耀。創見資訊再次投入贊助行列，以實際行動推動少棒發展，鼓勵小球員勇敢追夢、快樂打棒球。

U-12為兩年一度的國際級少棒賽事，參賽選手年齡皆為12歲以下，今年共有來自美國、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、古巴、日本、韓國、德國、捷克、澳洲、南非及地主台灣等12支棒球勁旅齊聚台南，共同角逐世界榮耀。開幕首日即由中華隊迎戰傳統強敵古巴隊

秉持回饋社會的企業精神，創見資訊不僅贊助U-12賽事，更持續推動「創見偏鄉棒球種子計畫」，至今已邁入第十年，該計畫長期關注偏鄉少棒資源不足的問題，透過捐贈訓練設備與舉辦訓練營，協助基層球隊穩健成長。今年亦將邀請偏鄉棒球隊親臨U-12賽事觀戰，讓孩子們感受國際賽場氛圍，從現場觀摩中汲取經驗、激發夢想，朝著成為「台灣之光」的目標邁進。

創見資訊連續11年榮獲教育部「體育推手獎」肯定，長期投入青年體育賽事贊助，積極實踐企業社會責任，致力培育台灣體壇明日之星，鼓勵年輕選手展現拚戰精神。

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