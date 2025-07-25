U12世界盃／亞太棒訓中心急修復 台南今開打

U12世界盃少棒錦標賽今日起至8月3日在台南登場，受到丹娜絲颱風影響，亞太國際棒球訓練中心部分場地設施受損。市長黃偉哲昨視察場地復原情形，強調務必確保選手與觀眾安全，並責成體育局全面檢查各場地設備。

體育局表示，災損部分有成棒主球場大螢幕鐵皮吹落、11處椅子損壞；副球場部分防撞墊脫落、旗桿與立柱歪斜、燈盞不亮；少棒主球場則有屋頂薄膜破損、防撞墊與大門損壞、11處LED緊急出口標示吹落；少棒副球場電梯滲水故障、牛棚支架與大門變形。

體育局強調，經緊急搶修後，目前大部分設施已恢復，惟屋頂薄膜部分如施工恐影響賽事進行，與考量下方觀眾安全，排於8月4日後修復；另少棒副球場除電梯故障不及修復，現場將張貼公告無法提供使用外，其餘牛棚支架及附近大門變形均已完成修復。

黃偉哲強調比賽公平與場地安全同等重要，期許台灣代表隊能拿出最高戰力，並留住冠軍盃，也希望大家都能享受接下來的精采賽事。昨天許多外國球隊展開練習，他也到少棒主、副球場觀摩澳洲與墨西哥隊練球，收集球隊意見，墨西哥教練盛讚場地「Amazing！」

體育局指出，U15亞洲青少棒錦標賽將於8月17日接續登場，U15及U18國手亦在此集訓，各項修復將依場地使用情形陸續展開。成棒主球場鐵皮修復工程正由工務局協調人力，受損椅子將以備品更換。

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