聽新聞
0:00 / 0:00
U12世界盃／亞太棒訓中心急修復 台南今開打
U12世界盃少棒錦標賽今日起至8月3日在台南登場，受到丹娜絲颱風影響，亞太國際棒球訓練中心部分場地設施受損。市長黃偉哲昨視察場地復原情形，強調務必確保選手與觀眾安全，並責成體育局全面檢查各場地設備。
體育局表示，災損部分有成棒主球場大螢幕鐵皮吹落、11處椅子損壞；副球場部分防撞墊脫落、旗桿與立柱歪斜、燈盞不亮；少棒主球場則有屋頂薄膜破損、防撞墊與大門損壞、11處LED緊急出口標示吹落；少棒副球場電梯滲水故障、牛棚支架與大門變形。
體育局強調，經緊急搶修後，目前大部分設施已恢復，惟屋頂薄膜部分如施工恐影響賽事進行，與考量下方觀眾安全，排於8月4日後修復；另少棒副球場除電梯故障不及修復，現場將張貼公告無法提供使用外，其餘牛棚支架及附近大門變形均已完成修復。
黃偉哲強調比賽公平與場地安全同等重要，期許台灣代表隊能拿出最高戰力，並留住冠軍盃，也希望大家都能享受接下來的精采賽事。昨天許多外國球隊展開練習，他也到少棒主、副球場觀摩澳洲與墨西哥隊練球，收集球隊意見，墨西哥教練盛讚場地「Amazing！」
體育局指出，U15亞洲青少棒錦標賽將於8月17日接續登場，U15及U18國手亦在此集訓，各項修復將依場地使用情形陸續展開。成棒主球場鐵皮修復工程正由工務局協調人力，受損椅子將以備品更換。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言