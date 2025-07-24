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中職／悍將、兄弟之戰因雨保留比賽 李雅英雨中開唱和球迷同樂
富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，比賽進行到2局上突然下大雨，由於現場雨勢不斷，無法繼續進行，保留到下半季補賽周原地再戰，目前時間未定。
悍將昨天在2連戰首戰以2：0獲勝，兩隊今天打完首局0：0，第2局正要開打就因大雨暫停，兩隊球員回到場邊等待，聯盟賽務部考量天氣不佳，還是決定停賽。
大批球迷等待天氣狀況時，悍將啦啦隊Fubon Angels也在內野看台表演，李雅英和其他成員開起演唱會炒熱氣氛，讓粉絲相當開心。
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