U12世界盃／25日開打 黃偉哲歡迎各國代表隊

WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽，明天將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打，台南市長黃偉哲今天在歸仁文化中心歡迎各國代表隊，期盼賽事之餘結交朋友，留下美好回憶。

黃偉哲今天下午在歸仁文化中心召開WBSC U12開賽記者會，他表示，台南以最周全準備迎接各國隊伍，讓球員盡情發揮，各國選手及隨隊人員賽事之餘，也可遊覽名勝，品嚐在地美食，感受台南魅力。

黃偉哲說，今年除U12賽事，台南8月也將主辦U15亞洲青少棒錦標賽，同一年舉辦2場國際賽事，顯見市府推動台南成為棒球之都已有具體成果。

市府新聞稿指出，今年U12在台南市賽事期間，由全市12所學校參與接待工作，黃偉哲期盼學生與接待團隊圓滿完成任務，也希望將冠軍金盃留在台灣。

市府表示，自2015年起，台南已6度承辦WBSCU12，也確定主辦2027年U12賽事，體育局賽前多次場勘，全面檢視場地設施和安全規格，確保符合國際標準。

今年賽事共有中華、美國、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、南非、澳洲及古巴等12支國家代表隊參賽。開幕戰明天晚上6時30分登場，由中華隊迎戰古巴隊。

台南市取得連續7屆、自2015年起U12世界盃棒球錦標賽的承辦權，邀請12個國家12歲以下少棒代表隊參與賽事，2年舉辦1屆。

U12賽事是總統賴清德擔任台南市長時爭取的國際棒球賽，原只舉辦3屆，後來前行政院秘書長李孟諺代理台南市長時，又向WBSC爭取4屆承辦權，直到2027年。

商品推薦