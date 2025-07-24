快訊

下大雨仍堅守！罷團力拼726大罷免凱道破萬人 北市警急管制景福門

北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

U12世界盃／25日開打 黃偉哲歡迎各國代表隊

中央社／ 台南24日電
WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽25日將在台南開打，台南市長黃偉哲（前左2）24日視察球場災損修復情形，與參賽球隊交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年7月24日 中央通訊社
WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽25日將在台南開打，台南市長黃偉哲（前左2）24日視察球場災損修復情形，與參賽球隊交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年7月24日 中央通訊社

WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽，明天將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打，台南市長黃偉哲今天在歸仁文化中心歡迎各國代表隊，期盼賽事之餘結交朋友，留下美好回憶。

黃偉哲今天下午在歸仁文化中心召開WBSC U12開賽記者會，他表示，台南以最周全準備迎接各國隊伍，讓球員盡情發揮，各國選手及隨隊人員賽事之餘，也可遊覽名勝，品嚐在地美食，感受台南魅力。

黃偉哲說，今年除U12賽事，台南8月也將主辦U15亞洲青少棒錦標賽，同一年舉辦2場國際賽事，顯見市府推動台南成為棒球之都已有具體成果。

市府新聞稿指出，今年U12在台南市賽事期間，由全市12所學校參與接待工作，黃偉哲期盼學生與接待團隊圓滿完成任務，也希望將冠軍金盃留在台灣。

市府表示，自2015年起，台南已6度承辦WBSCU12，也確定主辦2027年U12賽事，體育局賽前多次場勘，全面檢視場地設施和安全規格，確保符合國際標準。

今年賽事共有中華、美國、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、南非、澳洲及古巴等12支國家代表隊參賽。開幕戰明天晚上6時30分登場，由中華隊迎戰古巴隊。

台南市取得連續7屆、自2015年起U12世界盃棒球錦標賽的承辦權，邀請12個國家12歲以下少棒代表隊參與賽事，2年舉辦1屆。

U12賽事是總統賴清德擔任台南市長時爭取的國際棒球賽，原只舉辦3屆，後來前行政院秘書長李孟諺代理台南市長時，又向WBSC爭取4屆承辦權，直到2027年。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

棒球 青少棒錦標賽

延伸閱讀

U12世界盃少棒錦標賽明開打 亞太棒球村風災受損急搶修

日本眾議員拜會黃偉哲 討論台日防災合作等議題

南市4區長宣誓就職 黃偉哲勉：救災前線指揮官責任重大

災後連雨 黃偉哲：清理積水成登革熱防治首要任務

相關新聞

中職／悍將27歲新人王偉軒起步 隊上最熟是同齡的江國豪

富邦悍將隊今年在選秀會第5輪挑中27歲右投王偉軒，今天在新莊棒球場跟隨一軍訓練，談到職棒生涯起步較慢一事，他說：「主要是...

中職／鋒總讓王偉軒了解一軍比賽過程 評估可能成為即戰力

富邦悍將隊27歲新人王偉軒上周簽約，今天出現在新莊棒球場，總教練陳金鋒表示，投手教練要他隨隊一起練習，要再觀察他的狀況。

中職／悍將、兄弟之戰因雨保留比賽 李雅英雨中開唱和球迷同樂

富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，比賽進行到2局上突然下大雨，由於現場雨勢不斷，無法繼續進行，保留到下半季補...

U12世界盃／25日開打 黃偉哲歡迎各國代表隊

WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽，明天將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打，台南市長黃偉哲今天在歸仁文化中心歡迎...

中職／妻搭機來台猝死今解剖 魔鷹現身殯儀館神情哀戚

中華職棒台鋼雄鷹球員魔鷹太太伊麗莎白上周搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救宣告不治，今檢察官及法醫於中壢殯儀館解剖遺體，...

中職／平野惠一希望陳統恩更積極 直言一軍是「成果發表會」

中信兄弟隊23歲捕手陳統恩邁入一軍生涯第2年，本季出賽兩場還未有打席，而且最近一次出賽已是6月29日，兄弟總教練平野惠一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。