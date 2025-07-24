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中職／妻搭機來台猝死今解剖 魔鷹現身殯儀館神情哀戚
中華職棒台鋼雄鷹球員魔鷹太太伊麗莎白上周搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救宣告不治，今檢察官及法醫於中壢殯儀館解剖遺體，釐清死因，魔鷹全程都神情哀戚。檢察官李俊毅針對解剖說明，今天檢視心臟、還有其他臟器並切割進行化驗，釐清死因，確定死因尚需等報告出來後再對外說明。
據了解，魔鷹太太過去無病史，但因心臟、肺部疑受高空飛行壓力影響，進入廁所後倒地不起，被空服員發現無呼吸心跳，於下機前45分鐘開始施作CPR，19日清晨7時32分許宣告不治。
聯新國際醫院表示，魔鷹太太昨在飛機上已呈現OHCH，機上人員緊急施行CPR，飛機降落桃園機場後，聯新國際醫院機場醫療中心立刻登機搶救，持續CPR。晚間8時15分後送至聯新國際醫院急診室救治，晚上10時33分進入加護病房，並於今凌晨2時6分許放置葉克膜搶救，最終於早上7時32分宣告不治。
今於中壢殯儀館解剖遺體，魔鷹約在下午3點40分左右在翻譯的陪同下抵達現場，解剖過程進2小時，檢察官李俊毅針對解剖說明，今天檢視心臟、還有其他臟器並切割進行化驗，釐清死因，確定死因尚需等報告出來後再對外說明。
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