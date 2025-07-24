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中職／妻搭機來台猝死今解剖 魔鷹現身殯儀館神情哀戚

聯合報／ 記者翁唯真陳恩惠／桃園即時報導
中華職棒台鋼雄鷹球員魔鷹太太伊麗莎白上周搭機來台時身體不適過世，檢察官李俊毅針對解剖說明，今天檢視心臟、還有其他臟器並切割進行化驗，釐清死因，確定死因尚需等報告出來後再對外說明。記者翁唯真／攝影
中華職棒台鋼雄鷹球員魔鷹太太伊麗莎白上周搭機來台時身體不適過世，檢察官李俊毅針對解剖說明，今天檢視心臟、還有其他臟器並切割進行化驗，釐清死因，確定死因尚需等報告出來後再對外說明。記者翁唯真／攝影

中華職棒台鋼雄鷹球員魔鷹太太伊麗莎白上周搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救宣告不治，今檢察官及法醫於中壢殯儀館解剖遺體，釐清死因，魔鷹全程都神情哀戚。檢察官李俊毅針對解剖說明，今天檢視心臟、還有其他臟器並切割進行化驗，釐清死因，確定死因尚需等報告出來後再對外說明。

據了解，魔鷹太太過去無病史，但因心臟、肺部疑受高空飛行壓力影響，進入廁所後倒地不起，被空服員發現無呼吸心跳，於下機前45分鐘開始施作CPR，19日清晨7時32分許宣告不治。

聯新國際醫院表示，魔鷹太太昨在飛機上已呈現OHCH，機上人員緊急施行CPR，飛機降落桃園機場後，聯新國際醫院機場醫療中心立刻登機搶救，持續CPR。晚間8時15分後送至聯新國際醫院急診室救治，晚上10時33分進入加護病房，並於今凌晨2時6分許放置葉克膜搶救，最終於早上7時32分宣告不治。

今於中壢殯儀館解剖遺體，魔鷹約在下午3點40分左右在翻譯的陪同下抵達現場，解剖過程進2小時，檢察官李俊毅針對解剖說明，今天檢視心臟、還有其他臟器並切割進行化驗，釐清死因，確定死因尚需等報告出來後再對外說明。

台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）上周搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救仍宣告不治，今檢察官及法醫於中壢殯儀館解剖遺體，釐清死因。圖／報系資料照
台鋼雄鷹隊魔鷹太太（右）上周搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救仍宣告不治，今檢察官及法醫於中壢殯儀館解剖遺體，釐清死因。圖／報系資料照
中華職棒台鋼雄鷹球員魔鷹太太伊麗莎白上周搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救宣告不治，今檢察官及法醫於中壢殯儀館解剖遺體，釐清死因，魔鷹全程都神情哀戚。記者翁唯真／攝影
中華職棒台鋼雄鷹球員魔鷹太太伊麗莎白上周搭機來台時身體不適，落地後送醫搶救宣告不治，今檢察官及法醫於中壢殯儀館解剖遺體，釐清死因，魔鷹全程都神情哀戚。記者翁唯真／攝影

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