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中職／平野惠一希望陳統恩更積極 直言一軍是「成果發表會」
中信兄弟隊23歲捕手陳統恩邁入一軍生涯第2年，本季出賽兩場還未有打席，而且最近一次出賽已是6月29日，兄弟總教練平野惠一直言：「一軍不是教練教導的地方，而是成果發表會。」
兄弟本季已經打了68場比賽，當家捕手高宇杰蹲捕64場，陳統恩目前是一軍2號捕手，幾乎沒有出賽機會，平野惠一只說：「高宇杰如果有狀況，當然會讓他上。」
平野惠一表示，高宇杰擔任打者，在比賽換局時，陳統恩會幫忙接球，教練團觀察他的練球狀況，傳向二壘的精準度還不夠，跑壘練習時，戰術也沒有做得很好。
平野惠一考慮從二軍拉上另一名捕手，讓陳統恩在二軍有更多出賽機會，希望他拿出更多積極性，有信心告訴教練：「沒問題，我可以上了。」
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