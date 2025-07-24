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中職／鋒總讓王偉軒了解一軍比賽過程 評估可能成為即戰力
富邦悍將隊27歲新人王偉軒上周簽約，今天出現在新莊棒球場，總教練陳金鋒表示，投手教練要他隨隊一起練習，要再觀察他的狀況。
悍將5月3日和王偉軒簽下自行培訓選手合約，6月30日在年度選秀會第5輪挑選，7月17日正式簽約，今天首次在新莊球場現身。
王偉軒成為培訓選手隔天就在二軍出賽，目前以後援投手身分登板9場，合計9.1局未失分，最快球速145公里左右，也展現控球能力，讓悍將副領隊林威助印象深刻。
陳金鋒表示，今天讓王偉軒了解一軍比賽過程，他在二軍表現不錯，有可能成為即戰力。
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