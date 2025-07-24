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中職／悍將27歲新人王偉軒起步 隊上最熟是同齡的江國豪
富邦悍將隊今年在選秀會第5輪挑中27歲右投王偉軒，今天在新莊棒球場跟隨一軍訓練，談到職棒生涯起步較慢一事，他說：「主要是適應吧，必須跟上職棒節奏。」
王偉軒原本效力列特博生技成棒隊，5月成為悍將自行培訓選手，也在6月30日選秀會獲選，上周正式簽約展開職棒生涯。
王偉軒曾在2019年選秀會落選，等了6年終於圓夢，他說：「之前落選過，專心待在業餘球隊，今年剛好獲得培訓機會，目前還算順利，很適應環境。」
今天賽前談到悍將較熟的隊友，王偉軒直接點名同齡的江國豪，笑說：「因為同屆，念大學時就知道他，沒被建議什麼東西，就看自己的造化。」
王偉軒表示，職棒和業餘最大差別是細膩度，職棒更是謹慎，進入悍將短期目標希望快上一軍，長期則是身體不要有太大傷痛，能在職棒穩定發展。
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