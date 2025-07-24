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中職／李珠珢21歲生日公布新商品 網笑稱：可一起當男友

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。聯合報系資料照
李珠珢。聯合報系資料照

今天是富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢21歲生日，她今天在社群平台公布好消息，韓國拍貼機公司PHOTOISM推出李珠珢系列商品，讓粉絲能留下與李珠珢的一對一合照，時間為7月28日至9月30日。

PHOTOISM是韓國規模最大的無人自助拍貼機品牌，明星事先拍攝好動作變成商品，粉絲可自助和自己喜歡的明星拍照，滿足與偶像合影的願望。台灣設有5個據點，但台灣官方社群帳號尚未公布李珠珢商品的消息，目前可能只有在韓國才能使用。

值得一提的是，李珠珢日前被爆料與韓職球員朴秀鐘熱戀，兩人一起去拍貼機合影的親密照被流出。所以此次商品推出，網友們笑稱，「跟上時事」、「要擺出一樣的動作」、「可以一起當男友了」。

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啦啦隊 李珠珢

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