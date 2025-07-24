聽新聞
0:00 / 0:00
中職／2韓籍啦啦隊加盟兄弟組超狂「四本柱」朴善珠改名JJUBI
中華職棒中信兄弟隊今天宣布，韓籍啦啦隊女神金渡兒和JJUBI啾比（朴善珠）加入啦啦隊Passion Sisters，外援數量登上六隊之冠。
去年加入職籃的仁川女神金渡兒將扁平發音的娥（ㄜ），改為以（ㄦ）發音的兒，代表如同中職的新生兒一般重新出發，背號從之前的88改為99，期許自己更上一層樓。
金渡兒2018年開啟啦啦隊生涯，現為韓職SSG登陸者的啦啦隊隊員，2023亞冠賽、2024MLB首爾海外賽及2024日韓棒球傳奇OB賽皆擔任韓國棒球國家代表隊的啦啦隊員之一，2024世界棒球12強賽來台應援，迷人的笑眼深受球迷喜愛。
2022因韓國手遊第一次走進洲際棒球場的朴善珠，這次是以回娘家的心情加入黃衫軍，請大家叫她JJUBI（啾比），背號選定為98，跟JJUBI發音相似。她曾在韓職樂天巨人、NC恐龍擔任啦啦隊員，2025參與中華隊經典賽資格賽應援，憑藉甜美長相和搞怪的個性，深受球迷喜愛。
中信兄弟目前韓籍成員有原本的邊荷律和李丹妃，加上今天加入的金渡兒和JJUBI（啾比），組成「韓籍四本柱」。陣中還有日籍成員菊池桃子以及來自香港的冼迪琦。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言