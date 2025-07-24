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中職／2韓籍啦啦隊加盟兄弟組超狂「四本柱」朴善珠改名JJUBI

聯合新聞網／ 綜合報導
朴善珠改名為JJUBI啾比（左）、金渡兒（右）。圖／宏將多利安國際提供
朴善珠改名為JJUBI啾比（左）、金渡兒（右）。圖／宏將多利安國際提供

中華職棒中信兄弟隊今天宣布，韓籍啦啦隊女神金渡兒和JJUBI啾比（朴善珠）加入啦啦隊Passion Sisters，外援數量登上六隊之冠。

去年加入職籃的仁川女神金渡兒將扁平發音的娥（ㄜ），改為以（ㄦ）發音的兒，代表如同中職的新生兒一般重新出發，背號從之前的88改為99，期許自己更上一層樓。

金渡兒。圖／宏將多利安國際提供
金渡兒。圖／宏將多利安國際提供

金渡兒2018年開啟啦啦隊生涯，現為韓職SSG登陸者的啦啦隊隊員，2023亞冠賽、2024MLB首爾海外賽及2024日韓棒球傳奇OB賽皆擔任韓國棒球國家代表隊的啦啦隊員之一，2024世界棒球12強賽來台應援，迷人的笑眼深受球迷喜愛。

朴善珠改名為JJUBI啾比。圖／宏將多利安國際提供
朴善珠改名為JJUBI啾比。圖／宏將多利安國際提供

2022因韓國手遊第一次走進洲際棒球場的朴善珠，這次是以回娘家的心情加入黃衫軍，請大家叫她JJUBI（啾比），背號選定為98，跟JJUBI發音相似。她曾在韓職樂天巨人、NC恐龍擔任啦啦隊員，2025參與中華隊經典賽資格賽應援，憑藉甜美長相和搞怪的個性，深受球迷喜愛。

中信兄弟目前韓籍成員有原本的邊荷律和李丹妃，加上今天加入的金渡兒和JJUBI（啾比），組成「韓籍四本柱」。陣中還有日籍成員菊池桃子以及來自香港的冼迪琦。

朴善珠改名為JJUBI啾比（左）、金渡兒（右）。圖／宏將多利安國際提供
朴善珠改名為JJUBI啾比（左）、金渡兒（右）。圖／宏將多利安國際提供

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啦啦隊 中信兄弟

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