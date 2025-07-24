U12世界盃少棒錦標賽明開打 亞太棒球村風災受損急搶修

2025年第8屆U12世界盃少棒錦標賽將於7月25日至8月3日在台南舉行，受到丹娜絲颱風影響，國際亞太棒球訓練中心部分球場設施及周遭喬木受到損壞，因U12世界盃少棒錦標賽明天將開幕，台南市長黃偉哲今日前往視察亞太棒球訓練中心復原狀況，並責成體育局務必小心勘查，確保選手及觀眾安全。

體育局表示，受丹娜絲颱風影響，成棒主球場大螢幕上面鐵皮部分吹落，也造成約11處椅子受到損壞；成棒副球場部分球場防撞墊脫落、2樓看台2支立柱歪斜、旗桿2支受風故障、少數燈盞不亮；室內投打練習館外側的戶外牛棚區一面菱形網牆歪斜；少棒主球場屋頂薄膜接合處共3處吹破損壞、球場內少數防撞墊脫落、大門受風造成無法自動啟閉、11處緊急出口LED告示牌吹落損壞；少棒副球場則為戶外電梯強風大雨導致滲水造成機組故障、牛棚支架及附近大門變形。

體育局強調，少棒主、副球場於颱風過後經緊急搶修，其中少棒主球場之防撞墊、大門及緊急出口LED告示牌均已修復完畢，惟屋頂薄膜部分如施工恐影響賽事進行及考量下方觀眾安全，預計排於8月4日開始進行修復；另少棒副球場除電梯故障不及修復，現場將張貼公告無法提供使用外，其餘牛棚支架及附近大門變形均已完成修復。

市長黃偉哲與墨西哥代表隊交流對於亞太棒球訓練中心場地意見，獲墨西哥隊教練(右邊站立者)大力稱讚「Amazing！」。圖／台南市政府提供

黃偉哲表示，非常希望能把冠軍獎盃留在台南，台南市承辦WBSC U12世界盃少棒錦標賽，除應確保比賽公正外，更要保證所有軟硬體設施的妥善率與安全性。這幾日已經有許多外國球隊展開練習，預祝台灣代表隊能拿出最高戰力，留住冠軍盃，也希望大家都能享受接下來的精采賽事。

今日黃偉哲除仔細檢查場地災損修繕狀況，也先後到少棒副球場及主球場觀看澳洲及墨西哥代表隊練球，並與各球隊交流，收集關於場地使用的回饋意見。針對本次賽事場地，墨西哥隊教練大力稱讚「Amazing！」，顯示台南的棒球環境已逐步獲得國際認可。

體育局說，目前亞洲U15青少棒錦標賽預計8月17日舉辦，U15及U18代表隊亦於亞太集訓，為顧及球員安全，成棒副場地防撞墊均已修復完畢，2樓看台立柱、旗桿、燈盞及戶外牛棚區菱形網牆將於少棒場地完成後開始接續施工。此外，成棒主球場鐵皮部分已收拾，但因台南目前搶修災區屋頂鐵棚亟缺工，工務局及聯鋼工程團隊刻正聯絡安排修復事宜，另11處椅子後續將以備品更換。

市長黃偉哲今視察U12世界盃少棒錦標賽場地狀況。圖／台南市政府提供 市長黃偉哲今視察U12世界盃少棒錦標賽場地狀況。圖／台南市政府提供

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