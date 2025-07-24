U12世界盃棒球賽台南開打 參賽國駐台代表錄影應援

WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽明天將在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打，參賽國駐台代表紛紛以母國語言錄製影片，為各隊小將加油打氣，有些代表將出席開幕式助陣鼓勵。

台南市政府今天發布新聞稿指出，WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽將於7月25日至8月3日，在台南亞太國際棒球訓練中心主、副球場登場。台南市長黃偉哲邀請參賽國家駐台代表為U12選手們加油打氣。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）在影片中以捷克語祝小選手們好運，勉勵他們做最棒的自己。

墨西哥連續8屆入選U12參賽隊伍，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長托瑞斯（Martin Torres）在影片中先以英文祝福所有參賽隊伍取得最大成功，再以西班牙語向墨西哥代表隊致意，祝他們一切順利，旗開得勝，最後以中文大呼「墨西哥加油」。

德國在台協會代理處長Katrin Buchholz在影片中，以德語對德國隊小選手們喊話，肯定他們努力訓練展現紀律，也鼓勵他們團隊合作展現實力，並呼籲他們決不放棄，勇敢面對，最重要的是享受比賽樂趣。

日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、副所長是枝憲一郎則帶領事務所團隊錄製加油影片，以道地日式應援口號為日本小選手們歡呼加油。

WBSC第8屆U12世界盃棒球錦標賽事，依世界棒壘球總會公布參賽12國賽程表，A組中華隊、日本、古巴、墨西哥、澳洲、德國；B組美國、多明尼加、韓國、巴拿馬、捷克、南非。

市府表示，今年WBSC U12賽事將於7月25日至29日舉行循環賽，7月30日是休息日，7月31至8月2日是超級循環賽及排名賽，8月3日是冠軍戰及銅牌戰，當天傍晚舉辦閉幕式及頒獎典禮。

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