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棒球／WBSC公布最新世界男子棒球排名 中華隊仍維持第2
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布最新世界男子棒球排名，日本、中華隊仍維持在世界第1、第2名，其中中華隊積分5147，另外美國、韓國都進步2個名次，分居第3、第4名。
在去年11月底的世界排名中華隊因多加了世界12強棒球賽奪冠積分，從與墨西哥並列第2、到獨居第2，並拉近與日本的差距。上次統計積分，WBSC在去年12月31日公布的排名也是由日本、中華隊分居第1、第2名。
WBSC再度公布最新排名（統計至昨天），積分扣除掉2021年的U23世界盃棒球賽355積分、以及去年的捷克布拉格棒球週56積分，仍統計至去年亞洲少棒錦標賽奪冠，以總分5147位居第2名，日本則是以積分6843持續穩居第1名。
此外，美國、韓國分居第3及第4名，都各進步2個名次，接著第5名至第12名分別為墨西哥、委內瑞拉、波多黎各、荷蘭、巴拿馬、多明尼加、澳洲及古巴。
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