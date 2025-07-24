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忍喪妻痛回歸 魔鷹50轟達陣 中職史上第3快

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
經歷喪妻之痛的魔鷹昨敲出生涯第五十轟 。圖／台鋼雄鷹隊提供
經歷喪妻之痛的魔鷹昨敲出生涯第五十轟 。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹洋砲魔鷹的妻子伊麗莎白日前意外過世，但他依舊堅強選擇在廿二日重返球場，昨天面對統一獅隊之戰更敲出本季第廿轟、生涯第五十轟，回到本壘的他高舉雙手指天，頭抬高高看向天空。

魔鷹的妻子十九日搭機來台預計觀看明星賽，然而在飛機上出現身體不適，雖落地後緊急治療仍不幸離世，魔鷹也因此缺席明星賽，但在廿二日的明星賽後首戰選擇重返球場，雄鷹全隊繫上黑絲帶象徵與他站在一起，昨天則有富邦悍將洋投力亞士在球帽寫下向魔鷹太太致意的文字。

昨天魔鷹再次擔任先發，前二打席雖未建功，但在六局下、一壘有人時，從李軍手中敲出兩分砲，幫助雄鷹將比數拉近到二比三。

生涯第一七一場出賽，達成第五十轟的里程碑，魔鷹也寫下史上第三快的成績。

魔鷹前天重返球場特別與球迷分享暖心話語，「希望大家可以把握機會擁抱家人，現在我無法再和老婆說一聲再見，希望大家要珍惜和家人陪伴的時光，對他們保持微笑，把每天的相處都當成最後一天。」

魔鷹這段賽後談話影片被「棒球美國」雜誌記者華登分享到社群媒體上，事先警告這段影片令人落淚，「你手邊需要有面紙」，魔鷹過去效力的墨西哥棒球聯盟、鋼鐵人隊也都在社群媒體上公開表達哀悼。

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