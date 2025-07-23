中職／魔鷹生涯50轟之夜雄鷹沒贏 林安可開轟助獅

統一獅隊今天靠著先發投手林詔恩5局無失分演出收下本季第4勝，加上林安可2安、2打點追加分數，以6：4擊敗台鋼雄鷹隊終止2連敗回到5成勝率，雄鷹也中斷2連勝。

獅隊1局下就靠安打串連對方失誤攻下2分，5局上林安可敲出陽春砲、本季第17轟擴大領先，而6局下魔鷹也立刻回應一發2分砲，幫助雄鷹追到2：3，也是個人本季第20轟，維繫全壘打王地位不受威脅。

這發全壘打也是魔鷹生涯第50轟，第171場出賽達成，寫下史上第三快的成績，僅次於統一獅洋砲布雷的162場、蔣智賢的168場；644打數則是史上第二，次於布雷的628打數但超越蔣智賢的659打數。

第7局雙方各得1分，8局上胡金龍在三壘有人時上場打擊，適時安打敲回1分打點，接著林佳緯二壘安打、邱智呈安打串連又敲回1分，讓獅隊拉開到3分差。

雄鷹在8局下2出局後，顏郁軒、林家鋐、董秉軒連續3支安打敲回1分，9局下1出局後吳念庭敲出安打，再次輪到魔鷹上場，結果2好1壞下魔鷹揮棒落空被三振，吳念庭雖然靠暴投、失誤上三壘，但王柏融未能敲回分數。 統一獅隊林安可敲出本季第17轟。圖／統一獅隊提供

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