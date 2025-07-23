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中職／空降防禦率王後…徐若熙目標120局：甚至更多

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手徐若熙今天繳出7局無失分好投，賽後以防禦率1.62站上排行榜第一。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手徐若熙今天繳出7局無失分好投，賽後以防禦率1.62站上排行榜第一。記者余承翰／攝影

味全龍隊徐若熙今天繳出7局無失分好投，防禦率1.62空降防禦率王，徐若熙將目標放在投滿120局，「甚至更多一點也沒關係。」

雖然是7局好投，不過徐若熙今天只用了83球，總教練葉君璋指出，其中一個考量是明星賽曾經登板，另一個是完整球季去思考，也不需要刻意續投投到100球，「7局其實對先發投手來說差不多，是他用球比較精簡。」

要能夠留在防禦率榜到球季結束，需要投滿120局，徐若熙也說：「希望能夠繼續維持在輪值裡面，因為對我來說，一直在場上比賽比較好一點，現在身體都是很健康、很正常。」

葉君璋也認為，雖然現在站上防禦率王，但還是要加油，「要怎麼維持健康，整季好表現是重要的。」

徐若熙今天被敲4支安打，有3支二壘安打，葉君璋認為，這些長打不是真的打得很遠，今天徐若熙球速雖然不是特別快，「但我認為投球是好的，節奏是好的。」

徐若熙認為今天有些幸運，一些扎實的球都被接到，第6局四壞球開局是動作有些跑掉，投得比較掙扎，但也感謝隊友的幫助。

徐若熙生涯在大巨蛋防禦率0.35，今年3勝有2勝也都在大巨蛋收下，他認為不是只有自己在大巨蛋投得比較好，「應該大家在大巨蛋比賽都舒服，涼涼的，也沒有風、沒有雨，最主要沒有太陽。」

味全龍先發投手徐若熙今天繳出7局無失分好投，賽後以防禦率1.62站上排行榜第一。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手徐若熙今天繳出7局無失分好投，賽後以防禦率1.62站上排行榜第一。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手徐若熙今天繳出7局無失分好投，賽後以防禦率1.62站上排行榜第一。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手徐若熙今天繳出7局無失分好投，賽後以防禦率1.62站上排行榜第一。記者余承翰／攝影

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徐若熙 葉君璋

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