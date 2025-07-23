中職／力亞士7局無失分好投 范國宸2分砲助悍將5成勝率

富邦悍將洋投力亞士以100球投了7局，追平中職生涯最多局數且無失分，加上范國宸轟出關鍵2分砲，以2：0擊敗中信兄弟，終止對戰6連敗，2連勝的悍將也達到5成勝率。

今天賽前對上中信兄弟隊，力亞士的對戰防禦率高達11.48，然而今天開賽就連續抓到6個出局數，直到被岳東華敲出第1支安打，但投完7局也僅被敲出3支安打，8次三振刷新生涯新高，也收下本季第4勝。

悍將打線在第3局先靠林岳谷保送上壘，2出局後范國宸從羅戈手中轟出2分砲，本季第8轟，成為致勝一擊。

范國宸開轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將洋投力亞士在球帽上寫著「RIP MRS. MOYA」向近日離世的魔鷹太太致意。圖／富邦悍將隊提供

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