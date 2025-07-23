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中職／徐若熙登防禦率王也有援護 朱育賢開轟助奪第3勝
味全龍隊徐若熙今天繳出7局無失分好投，打線也有朱育賢開轟、郭天信適時安打援護，讓龍隊最終以2：0擊敗樂天桃猿隊，徐若熙不僅以防禦率1.62站上排行榜第一，也收下本季第3勝。
今天賽前投球局數65.1局的徐若熙若投滿5局無失分就可補足局數空降防禦率王，而他的表現更超越設定，以83球投完7局，被敲4支安打沒有失分，另有4次三振、1次四壞保送。
這是徐若熙今年第3次投球局數滿7局，另兩場是8局、8.2局，而他在今年之前的單場最長投球局數僅有6.1局，今年有著飛躍性的成長。
龍隊打線給予2分援護對徐若熙來說已經足夠，3局下朱育賢從波賽樂手中敲出陽春砲，也是個人本季第8轟；5局下李凱威、朱育賢敲安上壘後，郭天信的適時安打敲回第2分。
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