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中職／魔鷹50轟達陣「雙手指天」 寫史上第三快紀錄

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中職／魔鷹50轟達陣雙手指天 寫史上第三快紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊魔鷹今天敲出生涯第50轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹今天敲出生涯第50轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊魔鷹剛歷經喪妻之痛，22日就重返球場，今天面對統一獅隊之戰更敲出本季第20轟、生涯第50轟，回到本壘的他高舉雙手指天，頭抬高高看向天空。

魔鷹原定參加19日舉行的明星賽，然而搭機來台的太太卻在旅途中不幸逝世，他雖然缺席明星賽，但仍帶著對妻子思念的心情在昨天重返球場，雖然沒敲出安打，但有1分打點。

今天魔鷹再次擔任先發，前2打席雖未建功，但在6局下、一壘有人時，從李軍手中敲出兩分砲，幫助雄鷹將比數拉近到2：3。

生涯第171場出賽達成第50轟的里程碑，魔鷹寫下史上第三快的成績，僅次於統一獅洋砲布雷的162場、蔣智賢的168場，644打數則是史上第二，次於布雷的628打數但超越蔣智賢的659打數。

台鋼雄鷹隊魔鷹今天敲出生涯第50轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹今天敲出生涯第50轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

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魔鷹 明星賽 統一獅

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