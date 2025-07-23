聽新聞
0:00 / 0:00
中職／魔鷹50轟達陣雙手指天 寫史上第三快紀錄
台鋼雄鷹隊魔鷹剛歷經喪妻之痛，22日就重返球場，今天面對統一獅隊之戰更敲出本季第20轟、生涯第50轟，回到本壘的他高舉雙手指天，頭抬高高看向天空。
魔鷹原定參加19日舉行的明星賽，然而搭機來台的太太卻在旅途中不幸逝世，他雖然缺席明星賽，但仍帶著對妻子思念的心情在昨天重返球場，雖然沒敲出安打，但有1分打點。
今天魔鷹再次擔任先發，前2打席雖未建功，但在6局下、一壘有人時，從李軍手中敲出兩分砲，幫助雄鷹將比數拉近到2：3。
生涯第171場出賽達成第50轟的里程碑，魔鷹寫下史上第三快的成績，僅次於統一獅洋砲布雷的162場、蔣智賢的168場，644打數則是史上第二，次於布雷的628打數但超越蔣智賢的659打數。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言