中職／美職四隊到場看 徐若熙7局無失分空降防禦率王

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天先發繳出7局、4次三振無失分的表現，投球局數超越球隊比賽場數的他也進入防禦率排行榜，1.62的防禦率也空降防禦率王。

徐若熙賽前本季投球局數65.1局，而今天是龍隊第70場賽事，Ｘ局投球讓他跨越門檻，防禦率也超越原本排名第一的統一獅隊飛力獅的1.75。

徐若熙今天第1、2、5局都是單局各被敲出1支二壘安打，不過面對其他3名打者都取得出局，沒有造成傷害，第3局也僅被敲出1支安打，第4局則是三上三下。

第6局續投雖然保送開局，但依舊靠著雙殺力保不失，徐若熙最終以83球投完7局退場，由於3局下朱育賢陽春砲、5局下郭天信適時安打1分打點，讓他以勝投候選人身份退場，等待本季第3勝入袋（5敗）。

今天共有遊騎兵、光芒、海盜以及藍鳥四隊美職球探到場觀察，徐若熙的防禦率王頭銜若能維持到球季結束，將是繼去年古林睿煬後再次有本土投手奪得防禦率王，前一次連兩年土投霸佔防禦率王已經是2008年廖于誠、2009年潘威倫。 味全龍徐若熙今天在台北大巨蛋先發，吸引國外球探到場觀察。記者余承翰／攝影

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