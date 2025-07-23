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中職／狀元韋宏亮穿上雄鷹52號 簽約金570萬、激勵金140萬
台鋼雄鷹在今年新人球員選拔會上第一輪指名投手韋宏亮，成為本屆選秀狀元，球團今天與韋宏亮完成簽約，簽約金570萬元、激勵獎金140萬元，並在澄清湖主場與統一獅之戰賽前舉辦加盟儀式。
總教練洪一中為韋宏亮戴上球帽，台鋼雄鷹董事長王炯棻則為其披上52號戰袍，韋宏亮說：「很開心能加入台鋼這個大家庭。」
加盟儀式之前，韋宏亮先到澄清湖球場與教練團、隊友打招呼，賽前加盟儀式上，台鋼雄鷹準備影片，分別為新北凱撒棒球隊總教練周宗志、鶯歌工商棒球隊總教練王傳家獻上祝福，韋宏亮表示感動，「快哭了。」
韋宏亮披上台鋼雄鷹52號戰袍，領隊劉東洋說明，52號在雄鷹元年是投手哈瑪星所使用的背號，即使今年球隊邁向第2年一軍賽季，52號背號在隊史投手當中仍具有相當意義，「讓他穿上52號球衣，算是球隊對他的期待。」
韋宏亮預計周日向球隊報到、投入訓練，至於何時安排於二軍出賽，則視報到之後教練團評估。
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