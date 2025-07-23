中職／同感魔鷹喪妻之痛 力亞士球帽藏哀思

台鋼雄鷹洋砲魔鷹日前遭逢喪妻之痛，中職球員都感同身受，富邦悍將洋投力亞士今天先發登板，也在球帽上寫下悼念魔鷹太太的文字，表達哀悼之意。

魔鷹的妻子搭機來台參加中職明星賽，卻遇到身體不適，雖然落地後緊急治療仍不幸離世，魔鷹也因此缺席明星賽，但22日選擇重返球場，在球場度過艱難時刻，雄鷹全隊也繫上黑絲帶象徵與他站在一起。

力亞士今天在球帽上寫著「RIP MRS. MOYA」向離世的魔鷹太太致意，力亞士今年選擇來台前，曾向魔鷹、德保拉請教中職環境，彼此已有交情，今天以特別的方式表達支持之意。 富邦悍將洋投力亞士在球帽上寫著「RIP MRS. MOYA」向近日離世的魔鷹太太致意。圖／富邦悍將隊提供 富邦悍將洋投力亞士在球帽上寫著「RIP MRS. MOYA」向近日離世的魔鷹太太致意。圖／富邦悍將隊提供

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