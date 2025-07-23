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中職／好狀態卻遇傷中斷 超速復原鑀龍：快回到受傷前

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手鑀龍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊投手鑀龍。圖／味全龍隊提供

原本外界預期的8月底復出，味全龍隊投手鑀龍卻大幅更新進度，6月29日復出後甚至繳出6局失1分、4次中繼成功的表現，鑀龍透露沒有特殊秘訣，「就是專心聆聽防護團隊的專業建議。」

鑀龍是在5月14日被強襲球打到左手導致小指骨裂，沒想到復原超前進度，鑀龍表現，很感謝防護團隊，我能做的就是配合開出的課表，如實甚至超前去完成，「自己也沒想到這麼快，也要謝謝味全龍隊有這樣的醫療資源跟球場設施，讓我能夠很快進入療程。」

雖然復出後這幾場比賽表現不錯，但鑀龍認為自己還沒辦法證明是百分百，「心態上是百分百，本來以為前面幾場會有狀況，但看起來還在掌握之內，希望能夠維持這樣的比賽張力，保持在場上的游刃有餘。」

其中7月8日對富邦悍將隊之戰，鑀龍在壘上有人時登板，連飆2K拆除危機，被總教練葉君璋點名是本季看過的鑀龍最佳表現。

鑀龍表示，後援投手無法挑選登板時機，或許外界會覺得乾淨一局更好，但自己先前透過先發累積的經驗，即使在這樣的狀況上場也知道如何拆彈，那天能夠幫助到球隊贏球是最重要的。

這次傷勢對鑀龍最大打擊是，好不容易找到出賽頻率、身體調節的方式，掌握到球季的律動卻偏偏遇到受傷，「因此復健的同時，希望自己能夠一回到球場就進入軌道，現在看起來距離已經不遠，快要回到受傷前的狀況。」

味全龍隊投手鑀龍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊投手鑀龍。圖／味全龍隊提供

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