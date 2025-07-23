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中職／林立二軍找手感卡在「明星賽條款」 魔神樂狀態起伏差在變化球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊林立。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林立。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊主砲林立因傷缺席明星賽，昨天已經開始在二軍出賽，只不過根據規定最快也要27號之後才能回到一軍，總教練古久保健二也期待他趁這段時間找回比賽手感。

林立在6月24日下放二軍，因為傷勢調整關係，無法出席7月19、20日舉辦的明星賽，根據中華職棒聯盟規定，票選或推薦入選的明星賽球員，若因傷或其他因素無法出席，將列入明星賽傷兵名單，明星賽後7日內不得出賽。

林立昨天在二軍先發第1棒、右外野手，4打數無安打，也是他自6月21日後的首度出賽，古久保健二表示，林立已經恢復得差不多，但還在找比賽手感，既然27日之前無法回到一軍，就看之後能否調整回來。

左投王志煊先前因左手肘出現骨刺下放二軍，不過上周在明星賽登板1局投出三上三下，昨天在二軍同樣中繼1局無失分，古久保健二認為，王志煊或許還需要幾場比賽，但只要身體恢復到百分百，就是球隊需要的戰力。

昨天猿隊雖然以4：3擊敗味全龍隊，但先發投手魔神樂只投5局失2分，前一場出賽更是4.1局失8分（7分責失），古久保健二認為原因在近期變化球控制力沒那麼好。

古久保健二指出，昨天魔神樂的直球控制很好，但變化球走在前面，用直球搶到好球數後，再投變化球又被打，「如果變化球好一點，局數還可以拉長，這也是他下次的課題，一整年來看，狀態多少會有起起伏伏。」

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林立 明星賽 古久保健二

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