日職／明星賽先發打線用抽籤機排？軟銀監督：新庄剛志的點子

日本職棒明星賽今天登場，軟銀隊監督小久保裕紀透露，太平洋聯盟的先發打序是用抽籤機決定。

小久保裕紀擔任太平洋聯盟隊監督，他賽前透露如何排先發打線，「先決定好各守備位置，然後用抽籤機來抽先發打序。」

小久保裕紀提到這個點子來自火腿隊監督新庄剛志，「之前對戰火腿時，我就對新庄監督說『想個有趣的點子』，結果他就提出這種抽籤決定打序的方法。剛好抽到第4棒是雷耶斯（Franmil Reyes，火腿洋砲）。」

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