中職／小「奶味藍」不打擾Minnie獲本人回覆 蔡其昌會長送暖要給她簽名球

中華職棒明星賽上周在台北大巨蛋2天吸引共8萬人進場，第2天邀請韓國女團i-dle泰國籍成員Minnie開球及賽後表演。如今中華職棒會長蔡其昌發文表示，要把Minnie簽名球送給一名奶味藍（Neverland，i-dle粉絲名）。

有一名網友為了帶女兒看Minnie到台北大巨蛋，沒想到Minnie就坐在隔壁包廂。不過女兒表示，「Minnie有恐慌症會怕陌生人，所以不想打擾，有揮到手手她已很滿足，雖然後面很懊惱。」

Minnie本人也在社群平台向這名奶味藍表達感謝，「謝謝你那麼支持我，下次見。」

蔡其昌今天發文秀出米妮簽名球，他寫道，「妹妹超貼心！會長想把Minnie送會長的簽名球，轉送給這位妹妹，可以請媽咪與我聯絡嗎？」媽媽發文驚訝表示，「女兒沮喪了三天，現在開心的飛起來去外太空了。」

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