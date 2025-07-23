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中職／魔鷹喪妻美墨棒壇致哀 前隊友：全家天生善良

中央社／ 洛杉磯22日專電
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。本報資料照片
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。本報資料照片

中華職棒外籍球員魔鷹（Steven Moya）的妻子意外過世，震驚美墨棒球圈；昔日效力的墨西哥聯盟在社群媒體發文致哀；美職老虎隊前隊友表示「他們一家都是與生俱來的善良之人」。

33歲的魔鷹效力台鋼雄鷹隊，妻子伊麗莎白（Elizabeth Moya）19日搭機準備到台灣觀看明星賽時，在飛機上身體不適，落地後搶救不治。

魔鷹出生於波多黎各，在多明尼加長大，2009年到2016年的7年間，他效力美職底特律老虎隊體系，曾在2015年列入大聯盟百大新秀，在大聯盟出賽3個球季。

關注底特律老虎隊新秀的「棒球美國」雜誌記者華登（Emily Waldon）今天在社群媒體發文，稱「這是令人心碎至極的消息」。

貼文表示魔鷹的妻子伊麗莎白突然過世，留下魔鷹與2個年幼的女兒，「請大家為史蒂芬（魔鷹名字）和他的家人送上祝福與祈禱」。

華登轉貼影片，魔鷹在高雄澄清湖球場，賽後對台灣球迷的談話，貼文稱這段影片容易令人落淚，稱「你手邊需要有面紙」。

華登在另一則貼文表示，她分享了魔鷹喪妻的消息之後，一整天都收到他前隊友的訊息，稱「天啊，魔鷹一家人真的非常受到身邊的人喜愛，所有認識伊麗莎白的人，無不稱讚她的善良與溫柔」。

華登說：「大家對史蒂芬和他女兒所表現出來的愛，真是令人動容。」

她引述魔鷹一名前隊友，稱讚魔鷹一家人的善良與溫柔。前隊友說：「重點是，他們就是那樣的人。他們不需要刻意思考要怎麼對人好，那就是他們與生俱來的本性。你真的無法用言語完全形容魔鷹一家有多好。」

底特律地區的媒體「底特律新聞報」（The DetroitNews）、多明尼加媒體「自由日報」（DiarioLibre）、關注拉丁美洲棒球界的墨西哥媒體Al Bat都報導了魔鷹妻子過世的消息。

魔鷹過去效力的墨西哥棒球聯盟（Liga Mexicana deBeisbol）、鋼鐵人隊（Acereros de Monclova）也都在社群媒體上公開表達哀悼。

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魔鷹 台鋼雄鷹

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